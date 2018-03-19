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Полиция Иерусалима застрелила мужчину, нанесшего ножевое ранение израильтянину
Новости мира: Мужчина, имевший при себе турецкие документы, нанес ножевое ранение представителю Израиля.
В Иерусалиме 18 марта мужчина с ножом ранил израильтянина, нападавшего застрелили правоохранители.
Об этом сообщает Reuters.
Представитель израильской полиции уточнил, что атака произошла в воскресенье утром в Старом городе, возле Западной стены. Он подтвердил, что нападающий «был нейтрализован».
Как отмечается, мужчина имел при себе турецкие документы.
По информации врачей, раненый был в критическом состоянии.
Telegraf.com.ua