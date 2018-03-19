Полиция Иерусалима застрелила мужчину, нанесшего ножевое ранение израильтянину

В Иерусалиме 18 марта мужчина с ножом ранил израильтянина, нападавшего застрелили правоохранители.

Об этом сообщает Reuters.

Представитель израильской полиции уточнил, что атака произошла в воскресенье утром в Старом городе, возле Западной стены. Он подтвердил, что нападающий «был нейтрализован».

Как отмечается, мужчина имел при себе турецкие документы.

По информации врачей, раненый был в критическом состоянии.