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Взрыв автомобиля в Афганистане: 5 погибших, 14 раненых

Афганистан
13:30 Сегодня Телеграф
УНН
Фото: Facebook

Новости мира: Автомобиль подорвался на мине в районе Хасак Мине, провинции Нангархар.

В афганской провинции Нангархар автомобиль с местными жителями подорвался на мине. Об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на представителя администрации губернатора.

Инцидент произошел в районе Хасак Мине. В результате взрыва погибли пять и ранения получили 14 человек. Состояние некоторых раненых оценивается как тяжелое. Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент.

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Новости мира, Автомобиль, Афганистан, Взрыв, Жертвы, Мина.
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