Взрыв автомобиля в Афганистане: 5 погибших, 14 раненых

В афганской провинции Нангархар автомобиль с местными жителями подорвался на мине. Об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на представителя администрации губернатора.

Инцидент произошел в районе Хасак Мине. В результате взрыва погибли пять и ранения получили 14 человек. Состояние некоторых раненых оценивается как тяжелое. Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент.