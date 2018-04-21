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Взрыв автомобиля в Афганистане: 5 погибших, 14 раненых
Новости мира: Автомобиль подорвался на мине в районе Хасак Мине, провинции Нангархар.
В афганской провинции Нангархар автомобиль с местными жителями подорвался на мине. Об этом сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на представителя администрации губернатора.
Инцидент произошел в районе Хасак Мине. В результате взрыва погибли пять и ранения получили 14 человек. Состояние некоторых раненых оценивается как тяжелое. Пока никто не взял на себя ответственность за инцидент.
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