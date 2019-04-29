Российских байкеров не пустили в Грузию

Новости мира: Колона байкеров двигалась на съезд в Грецию, а по пути планировалось проехать транзитом по Грузии.

В Министерстве внутренних дел Грузии подтвердили информацию о том, что группу российских байкеров не пропустили на территорию страны. Ранее об этом сообщалось на одном из местных сайтов.

Известно, что колоне запретили проехать и транзитом, чтобы попасть, как планировалось, в Салоники на съезд. Свое решение пограничная служба прокомментировала, ссылаясь на законодательство. В частности, в Грузии действует закон, согласно которого иностранному гражданину могут отказать в пресечении границы, если он не предоставил достаточно информации о цели прибытия в страну и данные, подтверждающие свою личность.

Колона из тридцати байкеров следовала в Грецию на тематическое мероприятие, которое должно состояться в начале мая. Ограничение для въезда в Грузию для данных граждан будет действовать до 10 мая. Подобная ситуация с российским байкерским движением случается не впервые. Так, в 2017 году участников одной из байкерских организаций не пустили в Грузию, посчитав, что их визит не соответствовал "духу праздника".