Замминистра здравоохранения Ирана заразился коронавирусом

Новости мира:Замминистра здравоохранения Ирана оказался инфицирован коронавирусом.

Тест заместителя министра здравоохранения Ирана Ирая Харичи показал положительную реакцию на коронавирус.

Об этом сообщает Independent со ссылкой на ILNA.

"Ирай Харичи был заражен вирусом, известным как COVID-19, и был помещен на карантин", - заявил представитель министерства здравоохранения Ирана в эфире государственного телевидения.

В то же время издание напоминает, что количество летальных случаев из-за коронавируса в Иране возросло до 16.

Ранее во вторник сообщалось, что в Анкаре экстренно сел самолет, выполнявший рейс Тегеран-Стамбул по подозрению инфицирования пассажиров коронавирусом.

Как пишет Independent, все 132 пассажира и экипаж самолета Turkish Airlines должны быть отправлены на 14-дневный карантин в больницу в Анкаре. Об этом заявил министр здравоохранения Турции. По данным CNN Turk, вирус подозревается у 17 пассажиров.

Как сообщалось, по состоянию на утро вторника, 25 февраля, общее количество зафиксированных в мире случаев заражения коронавирусом составляет 80 147, а умерших от него - 2699.

В Украине не зафиксирован ни один лабораторно подтвержденный случай коронавируса COVID-19.