Меры предосторожности: Израиль запретит въезд итальянцам из-за коронавируса

Новости мира:В Израиле власти собираются запретить въезд гражданам Италии из-за угрозы распространения коронавируса.

Израиль с целью предотвращения распространения коронавируса запретит въезд на свою территорию гражданам Италии и иностранцам, посещавшим эту страну в течение последних двух недель.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Израиль запретит въезд иностранных граждан, прибывающих из Италии из-за распространения коронавируса в этой стране", - говорится в сообщении. В заявлении министерства внутренних дел говорится, что любой гражданин иностранного государства, который проводил время в Италии в течение последних двух недель, не получит возможности въезда в Израиль.

Израиль ранее запретил въезд иностранцам, которые недавно посещали ряд стран Азии, среди которых Китай, Япония и Южная Корея.

Как сообщалось, по состоянию на 27 февраля 2020 года в мире зарегистрировано 82 164 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2801 - летальные. Выздоровели уже 32897 человек.

В Украине, по информации Минздрава, не зафиксировано ни одного лабораторно подтвержденного случая коронавируса COVID-19.