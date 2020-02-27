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Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте умер от коронавируса

Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте умер от коронавируса
22:07 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте скончался от заболевания вызванного коронавирусом.

Бывший посол Ирана в Ватикане и Египте Хади Хосроушахи умер от заболевания, вызванного коронавирусом. Об этом сообщил в четверг иранское агентство IRNA.

Отмечается, что политика доставили в больницу в тяжелом состоянии накануне. Анализы подтвердили наличие у него коронавируса. В четверг утром Хосроушахи умер.

Соболезнования близким и родственникам дипломата выразил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

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Ранее глава комитета по вопросам национальной безопасности Меджлиса (иранского парламента) Моджтаба Зоннур заявил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. Кроме того, заболевание было обнаружено у вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар, депутата Меджлиса Махмуда Садеки и заместителя министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ираджа Харирчи.

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. По официальной информации, число случаев заражения в Иране составляет 245, при этом зафиксировано по меньшей мере 26 летальных исходов. 

Добавим, вспышка коронавируса нового типа по-прежнему имеет потенциал перерасти в пандемию, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готова оказать помощь всем странам для подготовки к борьбе с ней. Об этом в четверг заявил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

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Все по теме:

Иран, Заболевание, Смерть, Заражение, Коронавирус, Хади Хосроушахи.
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