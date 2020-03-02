Новости мира:В Иране от коронавируса умер первый чиновник - член совещательного органа при высшем руководителе Ирана (Совет целесообразности) Мохаммад Мирмохаммади.

В Иране в понедельник скончался от коронавирусной инфекции Сейед Мохаммад Мирмихаммади, член совещательного органа при Высшем руководителе Ирана - Совета целесообразности, сообщили иранские СМИ.

Согласно официальной статистике, Иран - одна из наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса стран.

Согласно официальным данным Ирана, в стране от коронавируса скончались более трех десятков человек, около 400 заразились новым типом вируса.

Среди инфицированных - вице-президент, замминистра здравоохранения, два парламентария.

Парламент Ирана приостановил работу из-за угрозы распространения коронавируса.

Великобритания, по сообщениям МИД страны, решила эвакуировать из Ирана родственников дипломатов и ряд сотрудники посольства в Тегеране.

Напомним, жертвами коронавируса во всем мире стали 3044 человека, количество зарегистрированных случаев заражения на всех континентах превысило 89 тысяч.