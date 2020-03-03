Ближневосточная "чума": В Иране от коронавируса скончались уже 77 человек

Новости мира:В Иране медики зафиксировали более 77 случаев смерти от коронавируса.

Общее количество летальных случаев из-за коронавируса Covid-19 в Иране достигло 77.

Об этом сообщает AFP в Twitter.

"Иран сообщает о 11 новых случаев смерти от коронавируса, общее количество сейчас составляет 77", - говорится в сообщении.

Количество зараженных составляет 2336 человек.

Как сообщалось, число людей, зараженных коронавирусом, в мире на сегодняшний день составляет 90 937 человек. От недуга умерли 3117 человек. Выздоровели после заболевания по всему миру - 48 017 человек.

По последним данным, в Украине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19.