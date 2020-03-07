Коронавирус в Иране: за сутки умерло два десятка людей

Новости мира:Всего в Иране от коронавируса скончались 145 человек.

В Иране число умерших от коронавируса Covid-19 пациентов за сутки выросло на 21 и составляет теперь 145 человек, сообщили в субботу местные власти.

Иранские СМИ отмечают, что, кроме того, в стране выявлено 1076 новых случаев заражения. Таким образом, общее число людей, заразившихся коронавирусом в Иране, теперь - 5823.

Кроме того, в стране госпитализированы более 16 тыс. человек с подозрением на коронавирус.

Как сообщалось, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего инфицированных в Южной Корее и Италии.

3 марта в Черновцах подтвержден первый в Украине случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии. Медики госпитализировали мужчину, а его жена находилась дома. Впоследствии из-за протестов соседей она согласилась на обсервацию.