Скачать
Суббота, 07.03.2020
Коронавирус в Украине - как отличить заболевание от гриппа
Коронавирус в Украине - как отличить заболевание от гриппа
Спасатели перешли на усиленный режим службы
Спасатели перешли на усиленный режим службы
"Будь частью команды": Ломаченко подтвердил дату боя с Лопесом
"Будь частью команды": Ломаченко подтвердил дату боя с Лопесом
СМИ: Бена Аффлека подозревают в новом романе
СМИ: Бена Аффлека подозревают в новом романе

Коронавирус в Иране: за сутки умерло два десятка людей

Коронавирус в Иране: за сутки умерло два десятка людей
15:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Всего в Иране от коронавируса скончались 145 человек.

В Иране число умерших от коронавируса Covid-19 пациентов за сутки выросло на 21 и составляет теперь 145 человек, сообщили в субботу местные власти.

Иранские СМИ отмечают, что, кроме того, в стране выявлено 1076 новых случаев заражения. Таким образом, общее число людей, заразившихся коронавирусом в Иране, теперь - 5823.

Кроме того, в стране госпитализированы более 16 тыс. человек с подозрением на коронавирус.

Как сообщалось, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего инфицированных в Южной Корее и Италии.

Мальта не разрешила круизному лайнеру зайти в свой порт из-за коронавируса

3 марта в Черновцах подтвержден первый в Украине случай коронавируса – у мужчины, который с женой вернулся из Италии. Медики госпитализировали мужчину, а его жена находилась дома. Впоследствии из-за протестов соседей она согласилась на обсервацию.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Иран, Эпидемия, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Впервые за 120 лет украинцам могут ограничить использование воды: детали
02 Новый министр финансов рассказал, сколько будет зарабатывать
03 У Зеленского подтвердили, что Тигипко рассматривался на место премьера
04 Ваш психологический портрет: простой тест
05 Лучшие поздравления с наступающим 8 марта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский: В России появится новый президент
Зеленский: В России появится новый президент
COVID-19 в Украине: на коронавирус проверяют еще 20 человек
COVID-19 в Украине: на коронавирус проверяют еще 20 человек
Шестилетняя засуха закончилась: Намибию затопило
Шестилетняя засуха закончилась: Намибию затопило
Земля сформировалась гораздо быстрее, чем мы думали
Земля сформировалась гораздо быстрее, чем мы думали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь