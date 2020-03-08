Скачать
Воскресенье, 08.03.2020
Это вы совершаете подвиги: Зеленский поздравил украинок с 8 марта
Это вы совершаете подвиги: Зеленский поздравил украинок с 8 марта
"Марш женщин" в Киеве: участницы требуют ратификации Стамбульской конвенции (Видео)
В Киеве проходит "Марш женщин" (Видео)
Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место 8.03.20 (Фото, Видео)
Биатлон: результаты женского масс-старта в Нове-Место 8.03.20 (Фото, Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 9 марта

Эпидемия не сбавляет обороты: коронавирус за сутки лишил жизни полсотни иранцев

Эпидемия не сбавляет обороты: коронавирус за сутки лишил жизни полсотни иранцев
14:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Иране за сутки от короновируса скончались 49 человек.

Представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур заявил, что в Иране за последние 24 часа зафиксированы еще 49 случаев летального исхода от коронавируса, и число погибших от заболевания достигло 194 человек, передает в воскресенье турецкое издание "Сабах".

Всего зафиксированы 6566 случаев заболевания.

В наибольшей степени коронавирусом оказался затронут Тегеран - 1539 случаев. Между тем, отмечает "Сабах", более 300 случаев отмечены в провинции Мазендаран - популярном районе для туристов на берегу Каспийского моря.

"Мазендаран - наверху списка (опасных районов - ред.), поскольку (в данном случае - ред.) не были введены необходимые ограничения на передвижения внутри страны", - сказал Джаханпур.

В Германии растет количество инфицированных на коронавирус: последние данные

Он отметил, что хотя иранские власти, чтобы сдержать распространение коронавируса, приостановили до начала апреля работу школ и университетов, из-за скорых праздников будет наблюдаться рост желающих путешествовать, особенно в популярные районы на севере Ирана.

Тем не менее, сообщает "Сабах", в ряде иранских провинций в северном и центральном Иране уже заявили, что не будут сдавать жилье туристам.

Самолет с коронавирусом: На борту авиалайнера были украинцы

Всего, указывает издание, на Ближнем Востоке отмечены свыше 6,9 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Иран, Эпидемия, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чумак рассказал, почему ОГП не подписывал подозрения против Порошенко
02 Теплые пожелания с наступающим 8 марта в стихах и открытках
03 8 Марта 2020: красивые поздравления с Международным женским днем
04 Первые животные Земли были связаны сетью странных нитей (Фото)
05 Поздравления с 8 Марта 2020: красивые и романтичные поздравления в стихах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Подарок&quot; на праздник: чего ожидать от погоды на 8 марта
"Подарок" на праздник: чего ожидать от погоды на 8 марта
СМИ: коронавирус добрался до Болгарии
СМИ: коронавирус добрался до Болгарии
В Китае обрушилась гостиница: под завалами около 30 человек
В Китае обрушилась гостиница: под завалами около 30 человек
Трогательные поздравления с 8 Марта женщинам в прозе
Трогательные поздравления с 8 Марта женщинам в прозе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь