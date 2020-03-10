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Верховный лидер Ирана Хаменеи отменил свою новогоднюю речь из-за коронавируса

Верховный лидер Ирана Хаменеи отменил свою новогоднюю речь из-за коронавируса
09:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Власти Ирана хотят минимизировать массовые собрания людей.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отменил торжественную речь по случаю персидского нового года 20 марта из-за распространения коронавируса в стране. Об этом сообщает AFP.

 "Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отменил ежегодную речь, знаменующую начало персидского нового года, объявили в понедельник в его офисе на фоне роста заболеваемости коронавирусом", - говорится в сообщении.

По состоянию на понедельник в Иране 237 человек умерли вследствие заражения коронавирусом, Иран - одна из наиболее пострадавших от эпидемии стран после Китая и Италии.

Ежегодное традиционное выступление верховного лидера в городе Мешхед обычно определяет главные цели страны на следующие 12 месяцев.

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Решение об отмене речи Хаменеи в этом году было принято из-за распространения коронавируса и советов медицинских экспертов, должностных лиц по предотвращению массовых собраний и путешествий ... чтобы замедлить распространение болезни.

Город Мешхед - ключевая шиитская святыня. Это также родина Хаменеи и столица иранской провинции Хорасан Разави.

Количество инфицированных вирусом Covid-19 в мире выросло до 114 448 человек. По информации Минздрава, в Украине подтвержден один случай заражения коронавирусом.

Напомним, в Иране медики зарегистрировали более 40 новых смертей от коронавируса.

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Иран, Аятолла Али Хаменеи, Коронавирус, Верховный лидер Ирана.
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