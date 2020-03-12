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Меры по коронавирусу: В Кувейте банки и министерства приостановят работу

Меры по коронавирусу: В Кувейте банки и министерства приостановят работу
09:01 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Кувейте власти приняли меры для снижения рисков заражения коронавирусом, банки и министерства приостановили работу.

Кувейт решил приостановить работу министерств и правительственных департаментов с 12 по 26 марта из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, заявил официальный представитель кабмина Тарек Аль-Музрам.

Об этом сообщает кувейтское агентство KUNA.

Кувейтская банковская ассоциация сообщила, что банки страны также приостанавливают работу в указанный период. В каждой провинции останется только по одному открытому филиалу каждого банка. При этом онлайн-банкинг и банкоматы будут работать в обычном режиме.

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Кувейтская фондовая биржа приостановила работу с 12 марта.

Власти Кувейта с полуночи 13 марта ограничат коммерческие авиарейсы. Прилететь в Кувейт смогут только граждане страны и их близкие родственники.

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Банки, Кувейт, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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