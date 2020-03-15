В Иране зафиксировали 97 новых смертей от коронавируса

Новости мира:В Иране 611 человек умерло от коронавируса нового типа.

В Иране диагностировали 1365 новых случаев коронавирус, что увеличило количество зараженных до 12 729, количество смертельных случаев достигло 611.

Об этом сообщил министерства здравоохранения Кіануш Джаханпур, информирует агентство Fars.

«Общее количество зараженных людей возросло до 12 729... Еще 97 зараженных вирусом Covid-19 умерли, увеличив количество смертей до 611», - сообщил министр.

По его словам, в целом в стране 4339 человек, инфицированных коронавирусом, выздоровели и были выписаны из больниц.

Вчера стало известно, что после заражения коронавирусом погиб бригадный генерал Насер Шабани, один из командиров Иранского Корпуса стражей исламской революции.

Иран усиливает меры профилактики. Закрытие школ и университетов было продлено на следующие две недели. Правительство также ввело ограничения на поездки, особенно на севере Ирана. Также страна приняла строгие меры контроля состояния здоровья в аэропортах. В некоторых городах введены комендантские часы.

Согласно последним данным, в мире подтверждены 153 503 случаев коронавируса. Наибольшее количество зараженных – в Китае (80 976), Италии (21 157), Иране (12 729), Южной Кореи (8 086), Испании (6 023). Зафиксированы 5 614 смертей от коронавирусной инфекциии. Выздоровели 72 060 человек.

11 марта ВОЗ официально объявила коронавирус Covid-19 глобальной пандемией.