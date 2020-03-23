Коронавирус добрался до Сирии: заразилась 20-летняя девушка

В Сирии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом.
Об этом сообщил глава Минздрава страны Низар Язиджи, передают местные СМИ.
По их данным, коронавирус обнаружен у 20-летней девушки, которая приехала из другой страны. В воскресенье, 22 марта, правительство Сирии заявил о прекращении движения общественного транспорта и такси в стране из-за коронавируса.
Напоминаем, верховный лидер Ирана Аятолла Хаменеи отказался от предложения Соединенных Штатов помочь с противодействием распространению коронавируса SARS-CoV-2.
Как сообщалось ранее:
Власти Северной Македонии объявили о введении комендантского часа по всей стране в ночное время для предотвращения распространения нового коронавируса.
Турция не будет применять санкций к украинским гражданам, которые из-за форс-мажорных обстоятельств, в частности, прекращения авиасообщения, нарушили срок пребывания на территории страны.
В Румынии в воскресенье утром подтвердили первую смерть от коронавируса: скончался 67-летний мужчина, приехавший из Франции.
Количество случаев коронавируса в Чехии выросло до 1047 по состоянию на утро воскресенья, за последние сутки подтверждено 158 новых случаев.
За последние сутки в Турции подтверждено 277 новых случаев заражения коронавирусом, 21 человек умер.