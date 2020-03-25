Эпидемия в Иране: Медики зарегистрировали уже более 2 тыс смертей от коронавируса

В Иране от пандемии коронавируса уже умерли более 2 тыс. человек.
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что за последние 24 часа зафиксировано 143 смерти от COVID-19. Таким образом, количество умерших возросло до 2 тыс. 77 человек.
Общее количество инфицированных составляет 27 тыс. 17 человек.
По состоянию на утро 25 марта в мире 423 тыс. 121 человек инфицирован коронавирусной инфекцией.
Напомним:
При содействии дипломатических учреждений в Украину из-за рубежа уже вернулись 78 592 гражданина.
Минздрав также опубликовал инструкцию для возвращающихся домой украинцев. После возвращения домой стоит строго придерживаться режима самоизоляции.
Немецкие самолеты будут забирать украинских граждан из самых отдаленных уголков мира для их перевозки в Германию, откуда уже Украина будет помогать им добираться домой.
Большинство граждан Украины, которые оставались за рубежом на момент введения ограничительных мер для противодействия распространению Covid-19, уже вернулись из-за рубежа, еще 20 тыс. людей ожидают возможности вернуться на родину.
В связи с распространением коронавируса и желанием граждан вернутся домой, Украина организовала 4 вылет для эвакуации украинцев из Франции.