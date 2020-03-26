Ситуация с коронавирусом в Иране: Проверку прошли более 47 млн человек

Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки заявляет, что в рамках плана по выявлению граждан с признаками коронавирусной инфекции были обследованы более 47,5 миллиона иранцев.
Об этом сообщает IRNA.
"С момента создания плана скрининг прошли более 47,5 млн человек", - сказал министр.
Ранее 22 марта Намаки сообщил о скрининге и проверке более 32 млн иранцев в рамках плана по нахождению пациентов с коронавирусом.
Количество заразившихся коронавирусом в Иране, по данным этого ресурса, достигло 29 406 человек, 2234 из которых погибли. Зафиксированы также 10 457 случаев выздоровления среди заразившихся.
Напомним:
Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 26 марта превысило 470 тыс., из них более 300 тыс. — активные. На планете около 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.
По последним данным, в Украине зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом и 5 смертей от инфекции. Также в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.
Кабинет министров принял решение продлить карантин в Украине до 24 апреля. В дальнейшем ограничения могут быть как отменены досрочно, так и продлены на неизвестное время. Также правительство расширило режим чрезвычайной ситуации на всю страну.
Кроме того, с 27 марта будет полностью запрещено движение пассажиров через украинскую границу из-за распространения коронавируса.
Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-1.
Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.