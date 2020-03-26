Ситуация с коронавирусом в Иране: Проверку прошли более 47 млн человек

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Иране медики проверили уже более 47,5 миллионов граждан.

Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки заявляет, что в рамках плана по выявлению граждан с признаками коронавирусной инфекции были обследованы более 47,5 миллиона иранцев.

Об этом сообщает IRNA.

"С момента создания плана скрининг прошли более 47,5 млн человек", - сказал министр.

Ранее 22 марта Намаки сообщил о скрининге и проверке более 32 млн иранцев в рамках плана по нахождению пациентов с коронавирусом.

Количество заразившихся коронавирусом в Иране, по данным этого ресурса, достигло 29 406 человек, 2234 из которых погибли. Зафиксированы также 10 457 случаев выздоровления среди заразившихся.

Напомним: