Эпидемия: В Грузии зарегистрировали первую смерть от COVID-19

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Грузии медики зафиксировали первый случай смерти от заболевания.

В Грузии скончалась пациентка, инфицированная коронавирусом.

Об этом сообщает Грузия Online.

Речь идет о 79-летней женщине. Об этом заявил директор Первой университетской клиники Леван Ратиани.

Пациентка была госпитализирована 31 марта и имела сопутствующие заболевания.

"31 марта в Департамнент критической медицины нашей клиники был доставлен пациент в критическом состоянии в возрасте 79 лет, у которой было подтверждено наличие коронавируса. В анамнезе у пациента отмечался резкий дефицит веса в течение последних 6 месяцев. Была подтверждена двусторонняя пневмония, сепсис. Сегодня в 9 часов утра, к сожалению, зафиксирован летальный исход", - заявил Леван Ратиани.

Состоянием на 4 апреля в Грузии 156 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним: