Эпидемия: В Грузии зарегистрировали первую смерть от COVID-19

В Грузии скончалась пациентка, инфицированная коронавирусом.
Об этом сообщает Грузия Online.
Речь идет о 79-летней женщине. Об этом заявил директор Первой университетской клиники Леван Ратиани.
Пациентка была госпитализирована 31 марта и имела сопутствующие заболевания.
"31 марта в Департамнент критической медицины нашей клиники был доставлен пациент в критическом состоянии в возрасте 79 лет, у которой было подтверждено наличие коронавируса. В анамнезе у пациента отмечался резкий дефицит веса в течение последних 6 месяцев. Была подтверждена двусторонняя пневмония, сепсис. Сегодня в 9 часов утра, к сожалению, зафиксирован летальный исход", - заявил Леван Ратиани.
Состоянием на 4 апреля в Грузии 156 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Напомним:
По состоянию на 10:00 4 апреля в Украине заболели коронавирусной инфекцией COVID-19 1096 человек, выздоровели 23 пациента, зафиксированы 28 летальных случаев. За минувшие сутки подтверждены 154 новых случая заражения COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава.
Китайские ученые из Уханьского института вирологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета взяли образцы крови у ста бродячих и домашних кошек, живущих на территории города Ухань и пришли к выводу, что примерно 15% животных заражены коронавирусом.
Некоторые ученые склонны полагать, что коронавирус может попасть в воздух через дыхание инфицированного человека и оставаться там после этого заразным на протяжении трех часов.
Один из работников небольшого киевского научно-исследовательского предприятия, входящего в состав ГК "Укроборонпром", заболел коронавирусом и находится на лечении.
По состоянию на утро 4 апреля, в мире насчитывалось 1 100 283 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 58 тыс. 929 человек, выздоровели около 226 тыс.