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Эпидемия: В Грузии зарегистрировали первую смерть от COVID-19

Эпидемия: В Грузии зарегистрировали первую смерть от COVID-19
13:55 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Грузии медики зафиксировали первый случай смерти от заболевания.

В Грузии скончалась пациентка, инфицированная коронавирусом.

Об этом сообщает Грузия Online.

Речь идет о 79-летней женщине. Об этом заявил директор Первой университетской клиники Леван Ратиани.

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Пациентка была госпитализирована 31 марта и имела сопутствующие заболевания.

"31 марта в Департамнент критической медицины нашей клиники был доставлен пациент в критическом состоянии в возрасте 79 лет, у которой было подтверждено наличие коронавируса. В анамнезе у пациента отмечался резкий дефицит веса в течение последних 6 месяцев. Была подтверждена двусторонняя пневмония, сепсис. Сегодня в 9 часов утра, к сожалению, зафиксирован летальный исход", - заявил Леван Ратиани. 

Состоянием на 4 апреля в Грузии 156 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним:

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Грузия, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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