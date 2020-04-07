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Круглосуточный комендантский час: Саудовская Аравия приняла меры по COVID-19

Круглосуточный комендантский час: Саудовская Аравия приняла меры по COVID-19
13:07 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Саудовской Аравии ввели в ряде городов меры ограничения.

Саудовская Аравия в понедельник ввела в столице Эр-Рияде и ряде городов 24-часовой комендантский час, вступивший в силу немедленно и который продлится до дальнейшего уведомления об отмене. Такие меры вводятся в качестве меры пресечения против распространения коронавируса.

Об этом со ссылкой на государственное информационное агентство (SPA) пишет Reuters.

Так, городами, где введен комендантский час, есть Табук, Даммам, Дахран, Аль-Хофуф, Джидда, Таиф, Аль-Катиф, Аль-Хобар. Въезд и выезд между городами, как и прежде, под запретом.

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Жителям разрешается покидать свои дома только для удовлетворения основных потребностей внутри своего жилого района с 6:00 до 15:00.

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ОАЭ, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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