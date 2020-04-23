Иран обогнал Китай по числу погибших от Covid-19

Новости мира:Иран обошел КНР по количеству инфицированных коронавируом.

С начала распространения коронавирусной инфекции в мире в Иране заболело 85 996, тем самым Исламская Республика опередила Китай, в котором официальное подтверждение случаев COVID-19 составляет 83 868. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Из указанных 85 996 инфицированных в Иране умерло 5391 человек, когда 63 113 человек выздоровели.

В свою очередь Китай имеет 4536 умерших из 83 868 случаев инфицирования. Выздоровели 77 151 человек.

Следует отметить, что Иран был одной из с самых первых стран помимо Китая, в которой во второй половине февраля начал массово распространяться COVID-19. В тот период в Исламской республике как раз проходили подготовка и непосредственные выборы в парламент.

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 6592 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 174 — летальные. Всего в мире заболело более 2.5 млн человек.

В частности, 22 апреля Кабмин продлил карантин на территории страны до 11 мая включительно.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.