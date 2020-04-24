Скачать
Пятница, 24.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Коронавирус в Киеве: за сутки заболели еще 63 человека, в том числе, 3 медика
Коронавирус в Киеве: за сутки заболели еще 63 человека
Рада разблокировала подписание изменений в Регламент
Рада разблокировала подписание изменений в Регламент
Месси - лучший футболист мира за 25 лет
Месси - лучший футболист мира за 25 лет
Instagram запустил в Украине новую функцию
Instagram запустил в Украине новую функцию

Коронавирус в Иране: число умерших превысило 5,5 тысяч человек

Коронавирус в Иране: число умерших превысило 5,5 тысяч человек
14:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Иране скончались еще 93 пациента с коронавирусом, число умерших превысило 5,5 тыс.

В Иране за сутки скончались еще 93 человека с коронавирусом COVID-19, и таким образом, общее число умерших с этим диагнозом выросло до 5574, сообщает в пятницу телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на представителя Минздрава Ирана Киануша Джаханпура.

Он добавил, что общее количество случаев COVID-19 в Иране возросло до 88 194.

Ранее сообщалось о 87 026 случаях коронавируса в стране.

Уже на протяжении недели смертность среди людей, инфицированных коронавирусом, находится в Иране примерно на уровне 90 пациентов в сутки, при этом в один день их чуть больше, в другой - чуть меньше.

Ранее на этой неделе Джаханпур заявлял о тенденции на понижение в статистике заражений коронавирусом.

Напомним, по состоянию на утро 24 апреля в Украине инфицированы коронавирусом 7647 человек. За сутки подтверждено 477 новых случаев. При этом выздоровел 601 пациент, еще 193 скончались.

На конец четверга, 23 апреля, насчитывалось 2 млн 708 тыс. 590 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 80 тыс. 960 случаев заражения.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Иран, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Узнайте, какой у Вас характер с помощью увлекательного теста
02 Немецкие ученые сделали открытие о передаче COVID-19
03 Оккупированный Москвой Крым: МИД РФ вернул ноты Украины
04 В Украине выявили 477 новых случаев заболевания коронавирусом
05 Итоги дня 23 апреля: COVID-19 и ситуация с пожарами в Украине, особенности ВНО 2020
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рада отменила штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения
Рада отменила штрафные баллы за нарушение ПДД
Нафтогаз снижает цены на газ для промышленности
Нафтогаз снижает цены на газ для промышленности
Карта коронавируса в Украине и мире 24 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Мишель Обама обнародовала фото со своей 82-летней мамой
Мишель Обама обнародовала фото со своей 82-летней мамой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь