Коронавирус в Иране: число умерших превысило 5,5 тысяч человек

Новости мира:В Иране скончались еще 93 пациента с коронавирусом, число умерших превысило 5,5 тыс.

В Иране за сутки скончались еще 93 человека с коронавирусом COVID-19, и таким образом, общее число умерших с этим диагнозом выросло до 5574, сообщает в пятницу телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на представителя Минздрава Ирана Киануша Джаханпура.

Он добавил, что общее количество случаев COVID-19 в Иране возросло до 88 194.

Ранее сообщалось о 87 026 случаях коронавируса в стране.

Уже на протяжении недели смертность среди людей, инфицированных коронавирусом, находится в Иране примерно на уровне 90 пациентов в сутки, при этом в один день их чуть больше, в другой - чуть меньше.

Ранее на этой неделе Джаханпур заявлял о тенденции на понижение в статистике заражений коронавирусом.

Напомним, по состоянию на утро 24 апреля в Украине инфицированы коронавирусом 7647 человек. За сутки подтверждено 477 новых случаев. При этом выздоровел 601 пациент, еще 193 скончались.

На конец четверга, 23 апреля, насчитывалось 2 млн 708 тыс. 590 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 80 тыс. 960 случаев заражения.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.