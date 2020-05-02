Коронавирус в Иране: за сутки зафиксировали более 800 случаев болезни

Новости мира:В Иране коронавирусом инфицированы уже более 96 тысяч человек.

В Иране коронавирусной инфекцией COVID-19 заразились уже более 96 тысяч человек.

Об этом сообщает агентство FARS.

"Еще 802 пациента с болезнью COVID-19 были обнаружены в стране в течение последних суток", - заявил представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

Чиновник добавил, что общее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни в стране возросло до 96 488 человек.

По его словам, из-за пандемии коронавируса в Иране погибли 6156 человек, в том числе 65 человек - в течение последних 24 часов.

Всего 77 350 человек выздоровели и выписаны из больниц после COVID-19 в Иране.

Джаханпур также отметил, что до этого времени в стране сделан 484 541 тест на коронавирусную болезнь.

Как сообщалось, в мире с начала пандемии коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано 3 млн 425 тысячи 496 инфицированных, из них 240 450 пациентов умерли, а 1 млн 93 тысячи 772 выздоровели.