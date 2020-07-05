COVID-19 в Иране: подтверждено рекордное число жертв

В Иране зафиксировали рекордно высокое число смертей от коронавируса COVID-19.

Врачи зафиксировали за сутки смерть 163 пациентов с коронавирусом COVID-19 в Иране.

Об этом сообщают в воскресенье европейские СМИ.

Это самый высокий показатель в стране с момента начала пандемии. Предыдущий рекорд (162 смерти) был установлен в начале этой недели.

В общей сложности, в Иране выявили почти 238 тыс. случаев заражения вирусом, более 11,4 тыс. пациентов скончались.

Напомним, 4 июля в мире диагностировали 212 326 заражений коронавируса, 4489 пациентов умерли, сообщают данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, Worldometers.

В Украине на 5 июля зафиксировано уже 48,5 тысячи случаев коронавирусного заболевания COVID-19, новых случаев более 800.