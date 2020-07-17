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Пятница, 17.07.2020
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Новый всплеск коронавируса: В Израиле снова усилили карантин

Новый всплеск коронавируса: В Израиле снова усилили карантин
15:35 Сегодня Телеграф
В связи с распространением коронавируса в Израиле введут новые ограничения, из которых: прекращение работы многих предприятий, ТЦ, салонов красоты и пляжей. Об этом говорится в сообщении АР.

В Израиле власти решили ввести новые ограничения в следствие нового всплеска случаев COVID-19.

В карантинные ограничения также вошло прекращение работы многих предприятий на выходных. 

Начиная с конца июля спортивные залы и клубы прекратят работу, исключеним является работа при потребности в использовании их спортсменами.

В кафе и ресторане теперь будет запрещено употребление пищи на месте, пляжи будут закрывать на выходные. ТЦ, магазины, парикмахерские, салоны красоты и туробъекты тоже будут закрывать на выходных.

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Разрешения на общественные собрания ограничат количеством до 10 человек в помещениях и до 20 на улице.

Кабмином были одобрены новые меры, за время ожидания одобрения Кнессетом, в КМ Израиля заявили о вступлении новых ограничений в силу уже вечером в пятницу, а нарушение данных правил будет рассмотрено как уголовное преступление.

Как ранее сообщалось, Комитет по вопросам разведки и безопасности Палаты общин Великобритании (ISC) поддержал решение о публикации до 22 июля доклада о российском вмешательстве в британские выборы, передает BBC.

Также сообщалось, что в американском штате Колорадо мужчина заболел септической чумой, которой он заразился от инфицированной белки.

В провинции Говь-Алтай, что на западе Монголии, зафиксирован еще один предположительный случай инфицирования бубонной чумой. Министерство здравоохранения страны сообщает, что 16-летнего подростка поместили на карантин.

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Все по теме:

Израиль, Карантин, Заражение, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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