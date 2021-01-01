Израиль похвастался успехами в вакцинации против коронавируса

В пятницу, 1 января, Израиль сделал вакцинацию от коронавируса миллионному жителю страны.

Как пишет DW, счастливчиком стал один из жителей поселка Умм-эль-Фахм, куда приехали премьер страны Биньямин Нетаньяху и глава Минздрава Юлий Эдельштейн.

Для вакцинации Израиль использует средство BioNTech/Pfizer, которое 1 января получило одобрение ВОЗ.

В стране вакцинация началась 19 декабря, таким образом всего лишь за почти две недели Израилю удалось выдать первую дозу более 10% населения страны.

В настоящее время, в Израиле проживает около 9,3 миллионов человек. Правительство планирует во время кампании сделать прививку по меньшей мере 5,5 миллионам из них.

По мнению Нетаньяху, этого будет достаточно для того, чтобы остановить пандемию.

Как сообщалось ранее, на утро 1 января 2021 года в Украине выявили 9 432 новых случаев коронавируса COVID-19.