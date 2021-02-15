"Эффективность почти 100%": в Израиле объявили итоги масштабного исследования вакцины Pfizer

Две дозы вакцины Pfizer фактически полностью уберегут человека от риска заражения коронавиурсом. Такие данные озвучил в воскресенье крупнейший поставщик медицинских услуг в Израиле Клавит.

В ходе крупнейшего на сегодняшний день исследования страны было установлено снижение симптоматических инфекций COVID-19 на 94% среди 600000 человек, получивших две дозы вакцины Pfizer, сообщает Reuters.

Позитивные данные озвучили и в Организации по поддержанию здоровья (HMO) Clalit, которая охватывает более половины всех израильтян. По их словам, у вышеуказанной группы также на 92% меньше вероятность развития тяжелых заболеваний от вируса. Учёные провели сравнение с аналогичной по количеству людей группой, с совпадающими историями болезни, которая не получала вакцину.

"Это свидетельствует о том, что вакцина против коронавируса Pfizer в реальности эффективная через неделю после второй дозы, так же, как это было обнаружено в клиническом исследовании перед разрешением препарата для массовой вакцинации", - объясняет главный директор по инновациям Clalit Ран Балисер.

По его словам, вакцина Pfizer, разработанная в партнерстве с немецкой компанией BioNTech, еще более эффективна через две недели или более после второй вакцины.

Напомним, президент Владимир Зеленский поговорил с главой правления компании Pfizer Альбертом Бурлой относительно поставок в Украину вакцин от коронавируса.