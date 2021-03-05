Появилась первая страна, официально заявившая о победе над Covid-19

4 марта Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна стала первой, которая положила конец пандемии, благодаря своей быстрой и эффективной кампании вакцинации.

Об этом сообщили Times of Israel.

При этом он отметил, что Израиль не до конца поборол коронавирус, и некоторое время людям придется носить маску.

В израильском Минздраве сообщили, что более 4,8 миллионов человек получили первую дозу вакцины, из которых 3,5 миллионов человек получили вторую. В то же время около 88 процентов граждан в возрасте 50 лет или старше были вакцинированы или вылечились от болезни.

Стоит напомнить, что две дозы вакцины Pfizer практически полностью уберегут человека от риска заражения коронавирусом.