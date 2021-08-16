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Захват Афганистана Талибаном - это триумф террора. Какие выводы из этого должна сделать Украина

Захват Афганистана Талибаном - это триумф террора. Какие выводы из этого должна сделать Украина
13:55 Сегодня Телеграф Иллюстративное фото

Захват власти в Афганистане боевиками движения "Талибан" - это настоящий триумф террора. Если Украина не сделает из этих событий выводы для себя и не начнет предпринимать решительные действия по возвращению Крыма и востока Украины под свой контроль, то рискует в скором времени превратиться в Афганистан.

Такое мнение выразил журналист и аналитик Игорь Соловей. 

"Захват Афганистана Талибаном - это не победа над Америкой, как пытается представить Россия. Это триумф террора: праздник "Талибан", ИГИЛ, Аль-Каиды, и прочих боевиков, представляющих весь спектр исламского интернационала.

Из этих горьких событий для всех цивилизованных стран каждый делает свой вывод. Мои следующие:

- в случае военной агрессии против Украины вместо украинцев воевать никто не будет. Помогать техникой/оружием - да, могут. Но все остальное - ответственность нас самих.

- даже самое современное оружие и военные технологии не могут контролировать ситуацию на какой-то территории дистанционно. Туда надо заходить ногами.
Иными словами: украинскими ОРДЛО и Крым смогут стать только тогда, когда там будет висеть украинский флаг, а по улицам ходить украинские полицейские. Все эти "особый статус в составе Украины" и тем более "возврат контроля над укр-рос границей только после выборов" - полнейшее фуфло, которое только продлевает жизнь "донецкому/крымскому талибану".

- вторым по важности после минобороны (СБУ и разведок) - которые обеспечивают защиту от врага внешнего, должны стоять министерства образования/культуры/информполитики Украины. Ибо только образование и просвещение своего население обеспечит защиту от врага внутреннего, не мене опасного чем Россия. А именно предотвратит скатывание в средневековье, возврат к пещерному "совку" и "какаяразница", со всеми вытекающими отсюда теориями всемирных заговоров, "лгбт-лобби" и "внешнего управления". То есть то, на чем играют россияне.

Без всего этого можно со временем превратиться в Афганистан", - пишет Игорь Соловей. 

 

Напомним, в воскресенье, 15 августа, захват столицы - Кабула стал итогом масштабного наступления Талибана на позиции правительственных сил, начавшееся на фоне решения США о выводе своих войск. Талибы объявили о контроле над всем Афганистаном. 

Чтобы избежать кровопролития, правительство передало им власть. Афганский лидер Ашраф Гани покинул страну.

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Ольга Броскова
Автор: Ольга Броскова Заместитель главного редактора
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Талибы, Афганистан, Талибан, Блог.
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