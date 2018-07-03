Вулкан на Бали выбросил пепел на высоту 2 км (Видео)

Вулкан Гора Агунг на индонезийском острове Бали изверг лаву. Об этом сообщает The Jakarta Post со ссылкой на Геологическую службу Индонезии. "В понедельник вечером вулкан Гора Агунг, что на индонезийском острове Бали, изверг лаву", - говорится в сообщении. Также известно, что вулкан выбросил пепел, который достигал в высоту два километра. Отмечается, что это извержение стало наибольшим с ноября прошлого года.