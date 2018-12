Страны, которые уже встретили Новый год: Фото и видео

Новая Зеландия одной из первых встретила 2019-й год салютом и массовыми празднованиями. Соцсети буквально заполонили фото и видео местных жителей: они публикуют кадры праздничного салюта.

На площади у самого высокого здания Новой Зеландии, телебашни Скай-Тауэр, по традиции, собрались люди и считали секунды до нового года.

Clicks from Auckland, New Zealand #HappyNewyear #HappyNewYear2019 pic.twitter.com/WH4Nk2KtDt

Fireworks over Auckland as New Zealand welcomes in 2019 #HappyNewYear2019 pic.twitter.com/Lsi6gIew5y

Year 2019 has officially entered into the world from Auckland, New Zealand