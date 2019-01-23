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Среда, 23.01.2019

В Канаде перевернулся и загорелся поезд (Видео)

В среду, 23 января, в Канаде произошла серьезная железнодорожная авария. Как сообщает Укринформ, в районе города Саскатун в канадской провинции Саскачеван с рельсов сошел грузовой поезд с около 50 вагонами. При этом локомотив в результате аварии загорелся. Во время происшествия никто из людей не пострадал. По словам местных властей, поезд перевозил пшеницу, поэтому опасности загрязнения окружающей среды также нет.
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Авария, Поезд, Канада, Железнодорожная авария.
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