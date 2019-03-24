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В Индонезии задержан россиянин, пытавшийся провезти орангутанга в багаже

В Индонезии задержан россиянин, пытавшийся провезти орангутанга в багаже
00:00 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости мира: Кроме орангутанга, в чемодане гражданина России нашли двух гекконов и пять ящериц.

Гражданин России Андрей Жестков был задержан в аэропорту Нгура Раи на Бали, Индонезия, за попытку нелегально вывезти из страны орангутанга в чемодане. Об этом пишет Новое время со ссылкой на Reuters.

Задержанный должен был лететь в Россию. Двухлетнего самца орангутанга обнаружили во время сканирования багажа.

По словам полицейских, животное вероятно нашпиговали снотворным и положили в чемодан. Кроме орангутанга, в багаже Жесткова нашли двух гекконов и пять ящериц. Никаких обвинений россиянину пока не выдвинули. Власти Индонезии пытаются бороться с нелегальной торговлей дикими животными, однако она остается очень распространенной в стране.

На оккупированный Донбасс пытались провезти мини-зоопарк

Напоминаем, пограничники Сумского отряда во время патрулирования в районе населенного пункта Поповка Великописаревского района помешали незаконному перемещению через государственную границу вероятно исторически ценных предметов, в частности, двух самоваров 19 века и 8 статуэток времен бывшего СССР.

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Индонезия, Контрабанда, РФ, Орангутанг, Провезти.
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