Выборы Президента 2019: второй тур
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На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" уже проголосовали

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" уже проголосовали
17:55 Сегодня Телеграф Фото: mon.gov.ua

Новости Украины: На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" проголосовали участники 24-й Украинской антарктической экспедиции - 12 полярников и полярниц.

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" уже завершено голосование на выборах президента Украины. Оно началось сегодня, 21 апреля 2019 года, в 8.00 по местному времени (14.00 мск) и продолжалось около часа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Для голосования во втором туре президентских выборов на станции "Академик Вернадский" был создан специальный участок. На нем свой голос смогли отдать все участники 24-й Украинской антарктической экспедиции - 12 полярников и полярниц.То есть явка составила 100%.

Протокол с результатами будет опубликован после окончания голосования в Украине.

Напомним, что 31 марта украинские полярники также голосовали в первом туре выборов. Тогда в голосовании на станции "Академик Вернадский" приняли участие 34 гражданина – 11 участников 23-й Украинской антарктической экспедиции и 23 члена сезонного отряда ученых. Они также полным составом, то есть со 100% явкой, отдали свой голос на выборах президента.

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Участники украинских антарктических экспедиций имеют возможность реализовать свое избирательное право на станции "Академик Вернадский" с 1998 года. Они могут принять участие в избрании президента и парламента (голосовать за списки партий), однако не голосуют за кандидатов в мажоритарных округах и не принимают участия в местных выборах.

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Антарктида, Академик Вернадский, Антарктическая станция, Выборы 2019: Второй тур.
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