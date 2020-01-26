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Подозрение на коронавирус: в Канаде лечат нескольких человек

Подозрение на коронавирус: в Канаде лечат нескольких человек
00:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В Канаде есть подозрения заражения новым типом коронавируса.

Канадские медики госпитализировали несколько человек с подозрением на заболевание новым коронавирусом.

Об этом в Оттаве рассказала министр здравоохранения Канады Пати Хажду, сообщает корреспондент Укринформа.

"Под наблюдением находятся пять или шесть человек. Подозрения на коронавирус у одного человека были опровергнуты, но медики следят за другими", - сказала Хажду.

Она подчеркнула, что риск подхватить коронавирус в Канаде остается низким. "Существование нескольких случаев, требующих дальнейшего изучения, является хорошим знаком. Это свидетельствует, что наша система - исправна, что медики по всей стране работают сообща и соблюдают протокол", - заявила министр.

Хажду уточнила, что подозрения на коронавирус были обнаружены у людей в Ванкувере и Квебек-сити, но ни одного подтвержденного случая инфицирования в Канаде еще не было.

По ее словам, действующих мероприятий по предупреждению распространения вирусов достаточно, но в будущем может возникнуть потребность в других. "Работая с нашими международными партнерами и узнавая больше о вирусе и уровне заражения, может возникнуть потребность в дополнительных мероприятиях. Впрочем, пока мы уверены, что существующая система тщательно присматривается ко всем, кто отвечает определенным критериям относительно возможного заражения", - отметила чиновник.

Как сообщалось, в Китае с декабря регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Предварительно установлено, что источником коронавируса могут быть животные. Вирус был подтвержден в соседних с Китаем странах - Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США и Франции.

По последним данным, в Китае число подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, увеличилось до 1355.

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Канада, Болезнь, Вирус, Коронавирус.
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