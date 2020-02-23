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Воскресенье, 23.02.2020

Мужчина поднялся на рекордную высоту на реактивном рюкзаке (Видео)

В Дубае мужчине впервые удалось подняться на высоту 1,8 км с помощью реактивного рюкзака. Видео опубликовал XDubai в YouTube. Реактивный ранец испытывал пилот Винс Реффет. Он был одет в специальный костюм, а на спине у него были размещены реактивный двигатель и крылья из углеволокна. Разработчики говорят, что в будущем такой костюм может разгоняться до 400 км/ч.
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Дубаи, Реактивный ранец, Винс Реффет.
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