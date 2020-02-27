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Эпидемия коронавируса в мире: как распространяется заболевание (Карта)
Эпидемия коронавируса в мире: как распространяется заболевание (Карта)
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Эпидемия коронавируса в мире: как распространяется заболевание (Карта)

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Эпидемия коронавируса в мире: как распространяется заболевание (Карта)
09:35 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости мира:Число инфицированных коронавирусом COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 27 февраля превысило 82 тыс. человек.

В мире стремительно увеличивается количество инфицированных коронавирусом. В настоящее время коронавирусом Covid-19 заразились уже 82 138 человек. От болезни умерли 2 801 человек. Об этом сообщает South China Morning Post.

Наибольшее количество больных фиксируется на территории материкового Китая. Инфицированных коронавирусом здесь уже более 78 497 человек. Количество летальных случаев возросло до 2 744.

На планете уже более 40 стран, где выявили вирус.

О таких цифрах свидетельствуют данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE).

Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

  • Китай (78 497 случаев)
  • Южная Корея (1 595)
  • Италия (453)
  • Япония (189)
  • Иран (139)

До недавнего времени пятое место занимал Сингапур, однако 25 февраля его обогнал Иран.

В Южной Корее, где сейчас наблюдают резкий всплеск коронавируса, заразились 1 595 человек, умерли 13 пациентов.

Более 32 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 2,8 тыс.

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В разрезе отдельных регионов лидерство по количеству заболевших удерживает китайская провинция Хубэй, где расположен город Ухань. Еще четыре китайских провинции также входят в первую пятерку.

Европейская карта распространения вируса выглядит так:

  • Италия — 453 случая инфицирования
  • Германия — 27
  • Франция — 18
  • Великобритания — 13
  • Испания — 13 
  • Хорватия — 3
  • Австрия, Россия, Бельгия, Швеция, Финляндия, Дания — по 2 случая

Грузия, Греция, Румыния, Норвегия, Северная Македония, Швейцария, Эстония — по 1 случаю

Кроме того, на круизном лайнере Diamond Princess коронавирусом заболел 691 человек. Четыре пассажира скончались. В Италии коронавирус Covid-19 диагностирован уже у 447 человек. Погибли от данного вируса 12 человек.

Как сообщалось, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток. По состоянию на 26 февраля в Украине не зафиксировано ни одного случая коронавируса.

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Эвакуированные из Уханя украинцы находятся на обсервации (наблюдении) в Новых Санжарах Полтавской области. Проявлений болезни у них не наблюдается. В то же время два украинца заразились вирусом на круизном лайнере Diamond Princess.

Также первый случай заражения Covid-19 зафиксирован у украинки в Италии.

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Китай, Эпидемия, Хубэй, Коронавирус, Инфографика, Коронавирус в Китае, Covid-19, Коронавирус в мире.
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