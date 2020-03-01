Скачать
Воскресенье, 01.03.2020
Вселенский Патриарх Варфоломей благословил украинцев
Вселенский Патриарх Варфоломей благословил украинцев
Трамп лично встретится с лидерами Талибана
Трамп лично встретится с лидерами Талибана
Ливерпуль потерпел первое поражение в АПЛ
Ливерпуль потерпел первое поражение в АПЛ
Стресс и недосыпания - главные причины авитаминоза
Стресс и недосыпания - главные причины авитаминоза

В Мексике зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом

В Мексике зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом
01:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Мексике возросло число зараженных коронавирусом.

В Эквадоре зафиксирован первый случай коронавируса, в Мексике число зараженных возросло до 4-х человек.

Об этом сообщает AP.

"Чиновники Эквадора в субботу подтвердили первый случай нового коронавируса в южноамериканской стране, а Мексика сообщила о еще двух случаях заражения, увеличив общее количество больных в стране до четырех", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Эквадора Каталина Андрамуньо Зебаллос заявила, что женщина в возрасте более 70 лет, проживающая в Испании, прибыла в Эквадор 14 февраля, не имея никаких симптомов болезни. В течение следующих дней она стала плохо себя чувствовать.

Это второй случай коронавирус в Южной Америке после Бразилии.

Департамент здравоохранения Мексики заявил вечером в пятницу, что в Мехико был подтвержден новый случай коронавируса, в дополнение к первым двум подтвержденных, объявленным ранее.

Напоминаем, по состоянию на 29 февраля в мире зарегистрировано 85 187 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 2 924 - летальные. Выздоровели уже 39 545 человек.

На территории Европы было зарегистрировано 1 123 случаев заболевания Covid-19 в 27 странах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Мексика, Эквадор, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Javelin для Украины: Кулеба поблагодарил США
02 Первая леди Украины отказалась от натурального меха
03 Глава УГКЦ сделал необычный подарок Папе Римскому (Фото)
04 Внеочередное заседание Рады: повестка дня
05 Гончаренко зарегистрировал в Раде законопроект, который "позволит уволить директора НАБУ"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На въезде в Мариуполь задержали двух боевиков ДНР
На въезде в Мариуполь задержали двух боевиков ДНР
СМИ: Коронавирус добрался до Эквадора
СМИ: Коронавирус добрался до Эквадора
В Одессе квартирный вор открыл стрельбу в подъезде многоэтажки
В Одессе квартирный вор открыл стрельбу в подъезде многоэтажки
Первая леди Украины отказалась от натурального меха
Первая леди Украины отказалась от натурального меха
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь