В Мексике зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом

Новости мира:В Мексике возросло число зараженных коронавирусом.

В Эквадоре зафиксирован первый случай коронавируса, в Мексике число зараженных возросло до 4-х человек.

Об этом сообщает AP.

"Чиновники Эквадора в субботу подтвердили первый случай нового коронавируса в южноамериканской стране, а Мексика сообщила о еще двух случаях заражения, увеличив общее количество больных в стране до четырех", - говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Эквадора Каталина Андрамуньо Зебаллос заявила, что женщина в возрасте более 70 лет, проживающая в Испании, прибыла в Эквадор 14 февраля, не имея никаких симптомов болезни. В течение следующих дней она стала плохо себя чувствовать.

Это второй случай коронавирус в Южной Америке после Бразилии.

Департамент здравоохранения Мексики заявил вечером в пятницу, что в Мехико был подтвержден новый случай коронавируса, в дополнение к первым двум подтвержденных, объявленным ранее.

Напоминаем, по состоянию на 29 февраля в мире зарегистрировано 85 187 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 2 924 - летальные. Выздоровели уже 39 545 человек.

На территории Европы было зарегистрировано 1 123 случаев заболевания Covid-19 в 27 странах.