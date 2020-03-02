Австралия заявила, что не сможет остановить распространение коронавируса из-за рубежа

Новости мира:Власти Австралии предупредили, что они не в силах предотвратить распространение коронавируса из-за рубежа.

Главный врач Австралии Брендан Мерфи заявил в понедельник, что полностью предотвратить въезд в страну людей с коронавирусом уже невозможно, сославшись на опасения по поводу вспышек инфицирования в Японии и Южной Корее.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Австралия, одна из первых стран, которая ввела ограничения на своих границах в попытке ограничить распространение вируса, подтвердила первую смерть от коронавируса в стране в воскресенье.

"Уже невозможно полностью предотвратить появление новых случаев заболевания. У нас есть опасения по поводу Японии и Южной Кореи. Они усердно борются со вспышками заболеваний, но мы по-прежнему обеспокоены тем, что люди в этих странах и других странах высокого риска могут быть инфицированы", - сказал Мерфи.

Такие комментарии последовали после того, как австралийские чиновники подтвердили 30-й случай заболевания коронавирусом в стране, 40-летнего мужчины, который прибыл во второй по численности населения город Австралии - Мельбурн из Ирана. Позже он отправился в Тасманию.