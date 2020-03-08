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В Африке от коронавируса умер гражданин Германии

В Африке от коронавируса умер гражданин Германии
22:50 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира:В Африке зарегистрирована первая смерть от коронавируса.

Немец в Египте скончался от легочного заболевания, вызываемого вирусом SARS-CoV-2. Это первая в Африке смерть от коронавируса. В самой Германии на вечер воскресенья заражение выявлено у 902 человек, все больные живы. Об этом сообщает DW.

Легочное заболевание COVID-19, вызываемое коронавирусом SARS-CoV-2, впервые унесло жизнь гражданина Германии. Речь идет о 60-летнем мужчине, умершем в Египте, заявило министерство здравоохранения и народонаселения Арабской Республики в воскресенье, 8 марта. Это первая смерть от последствий вируса нового типа на континенте.

По сведениям египетских властей, немец несколько дней назад приехал в Хургаду из Луксора. Мужчина был помещен в местную больницу с лихорадкой 6 марта, а на следующий день тест на коронавирус показал положительный результат.

В Египте заражение подтверждено у 48 человек, 45 из которых находятся на круизном судне на Ниле. Единичные случаи зафиксированы еще в нескольких африканских государствах. Однако эксперты считают очень высоким риск распространения инфекции на континенте в силу недостатков систем здравоохранения во многих странах континента, а также тесных связей Африки с Китаем, откуда началось распространение заболевания.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2 распространился более чем в 100 странах и территориях с начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце декабря 2019 года. В мире выявлено уже свыше 109 000 случаев заражения, почти 4 000 человек скончались. Абсолютное большинство случаев заболевания и летальных исходов приходится на КНР. В Европе по распространению вируса пока лидирует Италия. В Германии заражение обнаружено у 902 человек.

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Германия, Африка, Коронавирус.
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