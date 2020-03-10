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Еще в двух странах подтвердили случаи коронавируса

Еще в двух странах подтвердили случаи коронавируса
08:49 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Первые случаи коронавируса зафиксировали в Монголии и Буркина-Фасо.

В Буркина-Фасо и Монголии обнаружили первые случаи заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает портал новостной портал Burkina24 со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

В частности, в Буркина-Фасо COVID-19 обнаружили у пары старше 50 лет, недавно прибывшей из Франции. Их поместили на карантин в больницу.

Результаты теста еще одного человека, путешествовавшего вместе с больными, были отрицательными, однако на карантин отправили и его.

Коронавирус добрался до правительства Франции

В то же время во вторник первый случай заражения новым типом коронавирусом зафиксировали в Монголии. Уже выяснили, что пациент общался с 42 людьми, а также выявили 142 граждан, которые имели тесный контакт с зараженным.

По последним данным, в мире зарегистрированы более 110 000 случаев заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19.

По информации Ммнздрава, в Украине подтвержден один случай заражения.

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Все по теме:

Монголия, Вирус, Буркина-Фасо, Коронавирус, Covid-19.
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