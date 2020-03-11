Скачать
Среда, 11.03.2020
Украина вводдит карантин: закроют школы, ограничат авиарейсы
Украина вводдит карантин: закроют школы, ограничат авиарейсы
Украина может закрыть часть пунктов въезда на границе
Украина может закрыть часть пунктов въезда на границе
Лидер Шахтера прооперирован в Лондоне
Лидер Шахтера прооперирован в Лондоне
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 марта

COVID-19 гуляет по миру: На Ямайке зафиксировали первый случай заражения

COVID-19 гуляет по миру: На Ямайке зафиксировали первый случай заражения
14:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Медики на Ямайке подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране.

Министерство здравоохранения Ямайки подтвердило первый случай заражения коронавирусом в столице страны Кингстоне.

Об этом сообщает CNN.

"Пациент - жительница Ямайки, которая недавно находилась в Великобритании, а 4 марта прибыла на остров. С воскресенья она находится в изоляции", - говорится в сообщении.

В столице из-за коронавируса могут перенести ВНО

Как отмечается, Ямайка принимает ряд мер по предотвращению распространения вируса среди населения, включая отслеживание контактов больного с другими людьми. 

Страна установила ограничения на поездки в восемь стран: Китай, Италию, Южную Корею, Иран, Сингапур, Испанию, Францию и Германию.

Согласно данным карты глобального распространения коронавируса, созданной Исследовательским центром системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 11:00 в мире зафиксировано 119 239 случаев заражения вирусом, 65 787 человек выздоровели, 4 287 человек погибли.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Эпидемия, Заболевание, Ямайка, Инфекция, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что о Вас может рассказать печенье: простой психологический тест
02 Украина вводдит карантин: закроют школы, ограничат авиарейсы
03 Чрезвычайно богаты на питательные вещества: польза фиников для организма
04 "Почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение": Зеленский назвал "самую сложную реформу"
05 Эрдоган: Турецкие БПЛА уничтожили восемь российских ЗРПК "Панцирь" в Сирии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Транспортировка газа: какие тарифы ждут украинцев
Транспортировка газа: какие тарифы ждут украинцев
В Украине новые правила продажи древесины
В Украине новые правила продажи древесины
Как вырос государственный долг Украины в феврале
Как вырос государственный долг Украины в феврале
Утренние молитвы в Великий пост в 2020 году
Утренние молитвы в Великий пост в 2020 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь