COVID-19 гуляет по миру: На Ямайке зафиксировали первый случай заражения

Новости мира:Медики на Ямайке подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране.

Министерство здравоохранения Ямайки подтвердило первый случай заражения коронавирусом в столице страны Кингстоне.

Об этом сообщает CNN.

"Пациент - жительница Ямайки, которая недавно находилась в Великобритании, а 4 марта прибыла на остров. С воскресенья она находится в изоляции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Ямайка принимает ряд мер по предотвращению распространения вируса среди населения, включая отслеживание контактов больного с другими людьми.

Страна установила ограничения на поездки в восемь стран: Китай, Италию, Южную Корею, Иран, Сингапур, Испанию, Францию и Германию.

Согласно данным карты глобального распространения коронавируса, созданной Исследовательским центром системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 11:00 в мире зафиксировано 119 239 случаев заражения вирусом, 65 787 человек выздоровели, 4 287 человек погибли.