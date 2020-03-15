В Египте власти отправили украинцев на каратин из-за подозрения COVID-19

Новости мира:В Египте власти отправили украинских туристов на карантин из-за подозрения на коронавирус.

Украинские туристы в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort и Sentido Reef Oasis Senses Resort находиться на карантине.

Об этом сообщает пресс-служба Мининфраструктуры в Facebook.

"Если лабораторные тесты после окончания карантина не обнаружат случаев заболевания COVID-19 или подозрений на заражение им, наши туристы смогут вернуться домой.

Мы просим отдыхающих сохранять спокойствие. Пожалуйста, оставайтесь на связи с турагентами для получения от них актуальной информации относительно обратных рейсов, и с представителями МИДа", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, премьер-министр призвал украинцев не осуществлять никаких путешествий между городами Украины из-за коронавируса.