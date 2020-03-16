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В Канаде продолжает расти число инфицированных COVID-19

В Канаде продолжает расти число инфицированных COVID-19
10:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Во всех провинциях Канады выявили случаи заражения уханьским коронавирусом.

В Канаде зафиксировано 313 случаев заражения коронавирусом Covid-19 во всех 10 провинциях страны, сообщает в понедельник газета The Globe and Mail.

Наиболее сильно коронавирус затронул крупные метрополисы страны - Монреаль, Торонто, Ванкувер. Последними он настиг провинции на атлантическом побережье.

Тест на коронавирус в стране прошли 25 тыс. человек. На прошлой неделе в Канаде один человек скончался от последствий заражения.

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Главный санитарный врач страны Тереза Там призвала канадцев предпринять меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. По ее словам, следует ограничить поездки и пребывание в местах повышенного скопления людей. 

После возвращения из зарубежной поездки она призвала к соблюдению 14-дневного карантина, а также призвала канадцев по возможности работать удаленно.

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Она отметила, что большинство случаев заболевания в Канаде связаны с поездками за рубеж. "Однако, это может очень быстро измениться", - добавила врач.

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Канада, Вирус, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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