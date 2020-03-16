В Канаде продолжает расти число инфицированных COVID-19

Новости мира:Во всех провинциях Канады выявили случаи заражения уханьским коронавирусом.

В Канаде зафиксировано 313 случаев заражения коронавирусом Covid-19 во всех 10 провинциях страны, сообщает в понедельник газета The Globe and Mail.

Наиболее сильно коронавирус затронул крупные метрополисы страны - Монреаль, Торонто, Ванкувер. Последними он настиг провинции на атлантическом побережье.

Тест на коронавирус в стране прошли 25 тыс. человек. На прошлой неделе в Канаде один человек скончался от последствий заражения.

Главный санитарный врач страны Тереза Там призвала канадцев предпринять меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. По ее словам, следует ограничить поездки и пребывание в местах повышенного скопления людей.

После возвращения из зарубежной поездки она призвала к соблюдению 14-дневного карантина, а также призвала канадцев по возможности работать удаленно.

Она отметила, что большинство случаев заболевания в Канаде связаны с поездками за рубеж. "Однако, это может очень быстро измениться", - добавила врач.