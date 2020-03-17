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Ученые в Канаде объявили о выпуске пробной вакцины против коронавируса

Ученые в Канаде объявили о выпуске пробной вакцины против коронавируса
15:03 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости мира:В Канаде после тестов вакцины, объявили о запуске изготовления пробной вакцины против COVID-19.

Канадская фармацевтическая компания Medicago объявила о выпуске жизнеспособного кандидата на вакцину против вируса COVID-19, что является первым шагом к разработке вакцины против коронавируса, сообщается сайте компании.

Отмечается, что компания произвела вирусоподобные частицы (VLP) за 20 дней после выделения гена SARS-CoV-2 (штамма вируса, вызывающего коронавирусную инфекцию), использовав запатентованную технологию на основе растений.

"Производство VLP является первым шагом в разработке вакцины для COVID-19, которая теперь подвергнется доклиническим испытаниям на безопасность и эффективность. После завершения испытаний Medicago планирует обсудить с соответствующими органами здравоохранения начало испытания вакцины на людях к лету (июль/август) 2020 года", - сказано в релизе компании.

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Отмечается, что компания также использует свою технологическую платформу для разработки антител к SARS-CoV-2 в сотрудничестве с Научно-исследовательским центром инфекционных заболеваний при Университете Лаваля, возглавляемым доктором Гари Кобингером (Dr. Gary Kobinger), который помог разработать вакцину и лечение от лихорадки Эбола.

По информации пресс-службы, компания Medicago в 2009 году выпустила вакцину-кандидата против вируса гриппа H1N1 за 19 дней, в 2012 году произвела 10 млн доз моновалентной вакцины против гриппа в течение одного месяца. В 2015 году компания Medicago также произвела моноклональные антитела к лихорадке Эбола.

Как сообщалось ранее, на сегодняшний день в мире зарегистрировано 182 406 случаев заболевания COVID-19, из них 79 433 человек выздоровели. Умерли более 7 100 человек.

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По состоянию на утро 17 марта в Украине зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. В Черновицкой области - 4 случая, Киев - 2 и в Житомирской области - 1 (летальный).

Фармацевтическая компания Medicago со штаб квартирой в Квебеке (Канада) более 20 лет разрабатывает и выпускает вакцины и лекарственные средства на растительной основе.

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Вакцина, Канада, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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