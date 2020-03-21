Меры по COVID-19: Власти Туниса объявили общенациональный карантин

Президент Туниса Кейс Саид объявил о введении общенационального карантина в государстве.
Об этом сообщает BBC.
"Тунис уходит на карантин, чтобы бороться с распространением коронавируса", - заявил президент страны.
Пока что не уточняется, когда именно вступит в силу указ, согласно которому гражданам разрешат выходить из домов только по причинам, связанным с состоянием здоровья или для покупки предметов первой необходимости.
Как отмечается, супермаркеты, продуктовые магазины и аптеки останутся открытыми. Поездки в пределах страны будут разрешены только при наличии веских обоснованных причин.
Первую смерть вследствие коронавируса в Тунисе зафиксировали в четверг. В начале этой недели в стране был введен 12-часовой комендантский час, с целью остановить распространение заболевания.
По данным Минздрава Украины, в мире по состоянию на 20 марта зарегистрировано 244 523 случая Covid-19, из них 10 030 - летальных, 86 031 человек выздоровел.
Напомним:
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