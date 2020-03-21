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Меры по COVID-19: Власти Туниса объявили общенациональный карантин

Меры по COVID-19: Власти Туниса объявили общенациональный карантин
08:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости мира:В связи с распространением коронавируса власти Туниса приняли решение уйти на карантин.

Президент Туниса Кейс Саид объявил о введении общенационального карантина в государстве.

Об этом сообщает BBC. 

"Тунис уходит на карантин, чтобы бороться с распространением коронавируса", - заявил президент страны. 

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Пока что не уточняется, когда именно вступит в силу указ, согласно которому гражданам разрешат выходить из домов только по причинам, связанным с состоянием здоровья или для покупки предметов первой необходимости. 

Как отмечается, супермаркеты, продуктовые магазины и аптеки останутся открытыми. Поездки в пределах страны будут разрешены только при наличии веских обоснованных причин.

Первую смерть вследствие коронавируса в Тунисе зафиксировали в четверг. В начале этой недели в стране был введен 12-часовой комендантский час, с целью остановить распространение заболевания. 

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По данным Минздрава Украины, в мире по состоянию на 20 марта зарегистрировано 244 523 случая Covid-19, из них 10 030 - летальных, 86 031 человек выздоровел.

Напомним: 

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Тунис, Заболевание, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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