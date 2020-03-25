Пандемия COVID-19: В Египте дезинфицируют Великие пирамиды

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Египте начали дезинфицировать Великие Пирамиды Гизы.

В Египте на окраине Каира дезинфицируют Великие пирамиды.

Дезинфицирующее средство распыляют в качестве меры предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 4 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Напомним:

При содействии дипломатических учреждений в Украину из-за рубежа уже вернулись 78 592 гражданина.