Мировая пандемия: ВОЗ отмечает важность "агрессивных мер" по борьбе с Covid-19

Во Всемирной организации здравоохранения призвали страны мира к применению агрессивных мер по борьбе с коронавирусом.
Об этом говорится в сообщении Twitter ВОЗ.
"Агрессивные меры по поиску, изоляции, тестированию, лечению и отслеживанию являются не только лучшим и быстрым выходом из экстремальных социальных и экономических ограничений, но и лучшим способом их предотвращения", - говорится в сообщении.
"Aggressive measures to find, isolate, test, treat and trace are not only the best and fastest way out of extreme social and economic restrictions – they’re also the best way to prevent them"-@DrTedros #COVID19 #coronavirus
— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 25, 2020
Напомним:
Министерство здравоохранения Чехии расширило введенные правительством меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса.
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