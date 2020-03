Мировая пандемия: ВОЗ отмечает важность "агрессивных мер" по борьбе с Covid-19

Во Всемирной организации здравоохранения призвали страны мира к применению агрессивных мер по борьбе с коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении Twitter ВОЗ.

"Агрессивные меры по поиску, изоляции, тестированию, лечению и отслеживанию являются не только лучшим и быстрым выходом из экстремальных социальных и экономических ограничений, но и лучшим способом их предотвращения", - говорится в сообщении.

"Aggressive measures to find, isolate, test, treat and trace are not only the best and fastest way out of extreme social and economic restrictions – they’re also the best way to prevent them"-@DrTedros #COVID19 #coronavirus

— World Health Organization (WHO) (@WHO) March 25, 2020