Скачать
Воскресенье, 26.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19 в ВСУ: сколько военных в Украине заражены коронавирусом
COVID-19 в ВСУ: сколько военных в Украине заражены коронавирусом
Зеленский: Чернобыльская катастрофа - бедствие планетарного масштаба
Зеленский: Чернобыльская катастрофа - бедствие планетарного масштаба
Реал решил вернуть Лунина из аренды из-за зарплаты
Реал решил вернуть Лунина из аренды из-за зарплаты
Фомаида Медуница: приметы и обряды на 26 апреля
Фомаида Медуница: приметы и обряды на 26 апреля

Эпидемия COVID-19: В Бразилии количество зараженных приблизилось к 60 тысячам

Эпидемия COVID-19: В Бразилии количество зараженных приблизилось к 60 тысячам
11:53 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Бразилии количество зараженных близится к 60 000 человек.

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Бразилии возросло до 58 509.

Об этом сообщает со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

За прошедшие сутки было зафиксировано 5 514 новых случаев инфицирования коронавирусом.

COVID-19 из-за РФ: Китай опасается вспышки коронавируса на границе с Россией

От коронавирусной инфекции в Бразилии погибли уже 4016 человек. При этом количество выздоровевших достигло 29 160 человек.

В Бразилии главный очаг эпидемии находится в городе Манаус. В течение нескольких дней там фиксировалась смертность на уровне не менее ста человек в сутки.

Как сообщалось, распространение коронавирусной инфекции было признано пандемией 11 марта решением Всемирной организации здравоохранения. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бразилия, Карантин, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Суркис подал иск против Порошенка и Гонтаревой
02 Порошенко, Турчинов и Воронченко могут получить подозрения в госизмене
03 Выберите волшебный сосуд и узнайте, что скрывает Ваша душа
04 Известный журнал составил список самых лучших фильмов XXI века
05 Ностальгия накрывает: певцы 2000-х из рубрики "Тогда и сейчас" (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Карта коронавируса в Украине и мире 26 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлайн)
Карта распространения коронавируса в Украине и мире
Пожары: В ГСЧС отчитались о ситуации под Чернобылем (Фото)
Пожары: В ГСЧС отчитались о ситуации под Чернобылем (Фото)
Разрешат выходить гулять: Испания со 2 мая ослабит карантин
Разрешат выходить гулять: Испания со 2 мая ослабит карантин
Антипасха или Красная горка: что нельзя делать в этот день
Антипасха или Красная горка: что нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь