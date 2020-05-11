В Гане работник рыбзавода заразил коронавирусом более полутысячи коллег

Новости мира:Работник рыбоперерабатывающего завода в приморском городе Тема (Гана) заразил коронавирусом 533 своих коллег.

В Гане на востоке Африки больной работник рыбоперерабатывающей фабрики в городе Тема заразил коронавирусом 533 своих коллег.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на президента страны Нану Акуфо-Аддо.

"Все 533 работники были заражены одним человеком", - отметил Акуфо-Аддо.

Президент Ганы добавил, что "наша стратегия агрессивного отслеживания (людей, которые общались с больным — ред.), массовое тестирование — наш надежный способ искоренить вирус".

Теперь в стране 4700 случаев коронавируса, что является наибольшим показателем в Западной Африке. Таким образом, 20% всех зараженных в Гане "подхватили" коронавирус от одного человека.

Вследствие болезни в Гане погибли 22 человека. 494 человека выздоровели.

Как ранее сообщалось, в мире зарегистрировано 4 180 923 случая заражения коронавирусом, среди которых 283 868 летальных, выздоровели от болезни 1 493 401 человек.