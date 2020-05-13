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Пандемия: COVID-19 зафиксировали во всех странах Африки

Пандемия: COVID-19 зафиксировали во всех странах Африки
20:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:В связи с распространением коронавируса он был обнаружен в каждой стране Африки.

Первый случай коронавируса обнаружили в Королевстве Лесото - последней стране Африканского континента, которую до сих пор пандемия Covid-19 обходила стороной.

Об этом сообщает AP.

"Крошечное королевство Лесото в Южной Африке в среду подтвердило свой первый случай COVID-19, что делает его последней африканской страной, в которой зафиксировали эту болезнь", - говорится в сообщении.

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Таким образом, все 54 страны Африканского континента подтвердили случаи заболевания Covid-19.

Министерство здравоохранения Лесото заявило, что человек, который недавно вернулся в страну, дал положительный тест, но не проявлял при этом признаков болезни.

Коронавирус медленно распространяется в Африке, но количество случаев растет по всему континенту. По данным африканских центров контроля и профилактики заболеваний на континенте уже было подтверждено более 69 500 случаев коронавирусной болезни, более 2400 человек уже умерли вследствие болезни. 

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Как сообщалось, по состоянию на утро 13 мая COVID-19 заболели 4342453 человек, из них 292 893 человека умерли, 1602443 - выздоровели.

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Африка, Заражение, Коронавирус.
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