Пандемия: COVID-19 зафиксировали во всех странах Африки

Первый случай коронавируса обнаружили в Королевстве Лесото - последней стране Африканского континента, которую до сих пор пандемия Covid-19 обходила стороной.
Об этом сообщает AP.
"Крошечное королевство Лесото в Южной Африке в среду подтвердило свой первый случай COVID-19, что делает его последней африканской страной, в которой зафиксировали эту болезнь", - говорится в сообщении.
Таким образом, все 54 страны Африканского континента подтвердили случаи заболевания Covid-19.
Министерство здравоохранения Лесото заявило, что человек, который недавно вернулся в страну, дал положительный тест, но не проявлял при этом признаков болезни.
Коронавирус медленно распространяется в Африке, но количество случаев растет по всему континенту. По данным африканских центров контроля и профилактики заболеваний на континенте уже было подтверждено более 69 500 случаев коронавирусной болезни, более 2400 человек уже умерли вследствие болезни.
Как сообщалось, по состоянию на утро 13 мая COVID-19 заболели 4342453 человек, из них 292 893 человека умерли, 1602443 - выздоровели.