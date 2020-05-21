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В Бразилии за сутки зафиксировали рекордное количество случаев COVID-19

В Бразилии за сутки зафиксировали рекордное количество случаев COVID-19
08:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В США и Бразилии 20 мая зарегистрировали по 21,4 тысячи новых больных коронавирусом.

Почти 20 тыс. новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Бразилии за минувшие сутки, сообщает Минздрав страны.

По данным министерства здравоохранения, число подтвержденных случаев заболевания в Бразилии сейчас составляет 293 тысяч заражений.

888 человек скончались за истекшие сутки. Таким образом общее число погибших пациентов с диагнозом COVID-19 в стране достигло 18 тыс. 859 человек.

Всего в мире за это время обнаружили почти 100 тысяч новых случаев заражения.

20 мая в Штатах умер 1461 человек, в Бразилии – 911.

Всего же в Бразилии подтвердили более 293 тысяч заражений, из них умерли почти 19 тысяч больных, вылечились – более 116 тысяч.

Кроме того, в США в целом подтвердили 1 миллион 591 тысячу случаев коронавируса, из которых почти 95 тысяч – летальные. Побороли заболевания более 370 тысяч человек.

В Бразилии за сутки умерло более 1000 пациентов с коронавирусом

В понедельник Бразилия обогнала Великобританию, став страной с третьим по величине числом случаев заражения.

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Бразилия, Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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