В Бразилии за сутки зафиксировали рекордное количество случаев COVID-19

Почти 20 тыс. новых случаев заражения COVID-19 зарегистрировано в Бразилии за минувшие сутки, сообщает Минздрав страны.
По данным министерства здравоохранения, число подтвержденных случаев заболевания в Бразилии сейчас составляет 293 тысяч заражений.
888 человек скончались за истекшие сутки. Таким образом общее число погибших пациентов с диагнозом COVID-19 в стране достигло 18 тыс. 859 человек.
Всего в мире за это время обнаружили почти 100 тысяч новых случаев заражения.
20 мая в Штатах умер 1461 человек, в Бразилии – 911.
Всего же в Бразилии подтвердили более 293 тысяч заражений, из них умерли почти 19 тысяч больных, вылечились – более 116 тысяч.
Кроме того, в США в целом подтвердили 1 миллион 591 тысячу случаев коронавируса, из которых почти 95 тысяч – летальные. Побороли заболевания более 370 тысяч человек.
В понедельник Бразилия обогнала Великобританию, став страной с третьим по величине числом случаев заражения.